Det er et vendepunkt i Venezuela, at oppositionslederen hævder at have støtte fra militæret, mener lektor.

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, hævder, at han har sikret sig opbakning fra det venezuelanske militær i sin kamp for at vælte landets siddende præsident, Nicolás Maduro.

Det er ifølge ekstern lektor i international politik på Copenhagen Business School (CBS) Carlos Salas Lind et vendepunkt for situationen i Venezuela.

- Det er bemærkelsesværdigt, at oppositionslederen bliver støttet af militæret. Det viser, at der er noget i gang, som kan være betydningsfuldt, siger Carlos Salas Lind.

Dog er der ifølge lektoren en afgørende ting, som man ikke kender til.

- Vi ved ikke, hvor mange i militæret der har tilsluttet sig, og hvilken position i hæren de har: Er det soldater, officerer eller generaler?, siger Carlos Salas Lind.

Ifølge ham har det stor betydning, hvem det er.

- De næste timer er helt afgørende. Hvis det er generaler, der bakker op, vil de andre soldater tilslutte sig. Men hvis det er andre soldater, der står bag, så er det svært, siger Carlos Salas Lind.

Han vurderer, at vendepunktet kan ende ud i to mulige scenarier:

- Det er en afgørende chance for alle parter. Enten for regeringen, der kan blive ved magten og stramme kursen, eller dem, der vil vælte regeringen, har en chance for at gøre det en gang for alle, siger lektoren.

Tirsdag er der udbrudt uroligheder i hovedstaden Caracas, efter at Guaidó har opfordret det venezuelanske folk til at gå på gaden.

Folkestemningen i Venezuela er "meget anspændt", vurderer Carlos Salas Lind.

- Dem, der er flygtet, er glade for det, der sker og håber, at Maduro bliver væltet, siger Carlos Salas Lind.

Guaidó mener, at Maduros valgsejr sidste år i maj var ulovlig. Det har fået ham til at udnævne sig selv som midlertidig præsident. Det samme vurderer Carlos Salas Lind.

- Valget var fusk. Valgdeltagelsen var så lav, og det var kun Maduros tilhængere, der deltog. Der er måske 20 procent af befolkningen i Venezuela, der støtter Maduro, siger han.

/ritzau/