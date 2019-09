Boris Johnson har ramt en mur, han ikke bare kan nedbryde med sin vanlige charme, vurderer lektor.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er blevet sat på plads af det britiske parlament.

Og det betyder, at han får svært ved at leve op til sit løfte om, at Storbritannien skal være ude af EU 31. oktober.

Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor med speciale i britisk politik ved CBS.

- Han er på mange måder blevet sat skakmat. Han kom ind i premierministerembedet med pomp og pragt med en masse formuleringer om, at han ville sikre, at Storbritannien er ude af EU 31. oktober uanset hvad.

- Det satte han hele sin autoritet ind på. Men den virkelighed, der har ramt ham fra parlamentet, betyder jo, at det kan han faktisk ikke gennemføre, medmindre han skal ud og begå lovbrud. Det har jeg svært ved at se være en farbar vej, siger han.

Boris Johnson er i det britiske parlament løbet ind i en stribe af nederlag.

Underhuset har uden om regeringen vedtaget den lov, som forpligter premierministeren til at bede EU om udsættelse af brexit, hvis ikke en aftale er på plads med EU.

Derudover har parlamentet senest forhindret Boris Johnson i at udskrive parlamentsvalg, hvilket var hans modtræk til den nye lov.

Det tyder på, at premierministeren har nået loftet, mener Ole Helmersen.

- Boris Johnson er en politikertype, der i sin fortid altid har været lidt af en bulderbasse, som har været i stand til at klare næsten hvad som helst med smarte bemærkninger.

- Spørgsmålet er, om han ikke nu, hvor han endelig har fået opfyldt sin drøm om at blive premierminister, har ramt en mur, han ikke bare kan nedbryde med sin vanlige charme, siger Ole Helmersen.

Underhuset har også stemt igennem, at regeringen skal fremlægge fortrolige dokumenter, som opridser de mest sandsynlige konsekvenser ved et no-deal brexit.

Også det går imod premierministerens ønske, hvilket der er god grund til, lyder det fra Henrik Larsen, professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Man må gætte på, at det, der står i dokumenterne, viser, at det ikke er en god situation at stå i.

- Så igen vil han stå svagt. Og det styrker heller ikke hans position. Der er mange ting, der taler imod ham, siger Henrik Larsen.

Både Henrik Larsen og Ole Helmersen vurderer, at det nu peger i retning af, at brexit bliver udskudt til 31. januar.

For selv om Boris Johnson gerne vil stå fast, er det svært at forestille sig, at han vil risikere fængsel ved at nægte at følge parlamentets lovgivning, mener de.

- Men vi skal høre en hel masse torden om, at han kæmper for at få en bedre aftale, siger Henrik Larsen.

Parlamentet er suspenderet til den 14. oktober. Den 17. oktober afholdes der EU-topmøde i Bruxelles, og her håber Boris Johnson, at han kan forhandle en aftale på plads.

/ritzau/