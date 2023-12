Os fra madlavning satte tidligere juleaften gang i en automatisk brandalarm i en lejlighed i norske Trondheim.

Straks blev en evakuering sat i gang, og netop som brandvæsnet var på vej ud til lejligheden, landede endnu en melding ved alarmcentralen.

I forbindelse med evakueringen havde man nemlig fundet en død mand i en lejlighed i naboopgangen, skriver Dagbladet.

»Vi efterforsker sagen for at finde ud af, hvad der er sket,« siger politiets operationsleder Roger Mogstad i politiet til mediet.

Han fortæller, at man modtog anmeldelsen om den dødsfundne mand klokken 17.42.

Efterfølgende har politiet indledt en undersøgelse af lejligheden og afhørt vidner.

Ligeledes planlægger man, at retsmedicinere skal foretage en obduktion af den afdøde for at klarlægge dødsårsagen.

