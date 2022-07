Lyt til artiklen

Den uforudsigelige situation med pilotstrejken hos SAS har udløst et boom blandt feriehungrende nordmænd.

»Vi mærker stor fremgang lige nu. Det er desværre sådan, at folk er lidt desperate,« siger Anna Helene Kjos-Mathisen.

Hun er direktør i det lille flyselskab Airwing, der udlejer privatfly, og her er der ifølge Børsen godt gang i forretningen i øjeblikket, og det skyldes ifølge Dagbladet ikke mindst den igangværende pilotstrejke hos SAS og kaostilstandene i flere europæiske lufthavne.

Af den grund har mange rejseglade nordmænd kunnet se deres planlagte og imødesete sommerferie fordampe som en svedperle på en hed sydeuropæisk strand.

Hos Airwing har man dog noteret sig, at flere er villige til at smide store summer på bordet for at leje et privatfly og komme afsted alligevel.

»Det er gerne større grupper, som skal rejse enten mod syd eller mod nord. For det meste drejer det sig om rejsern nordpå mod Svalbard i Norge eller sydpå til Middelhavet,« siger Anna Helene Kjos-Mathisen:

»Vi får også mange henvendelser fra folk, som sidder fast i lufthavne rundt omkring i Norge eller Europa og gerne vil hjem.«

Og hvad er prisen så for at leje et privatfly hos Airwing?

Jo, det koster 4.000 norske kroner i timen pr flysæde – hvilket svarer til lige under 3.000 danske kroner – i timen.

Indtil videre kan man endda kun leje hele fly og ikke enkelte flysæder. Det vil sige, at en firetimers tur sydpå til eksempelvis Mallorca fra Oslo koster mindst 96.000 danske kroner, hvis man rejser i Airwings mindste fly med plads til otte passagerer.

Skal man afsted i flyet med 12 sæder, vil prisen være 144.000 danske kroner.

Flyselskabet har dog planer om at åbne for, at man kan betale for et enkelt flysæde, hvis man holder sig inden for Norges grænser.