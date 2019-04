I starten af november 2018 bankede en mand på døren hos en 44-årig kvinde i Toronto, Canada. Manden havde en kasket på, hættetrøje, mørke handsker og holdt en stor papkasse op foran sig.

Efter en ordveksling sank kvinden pludselig sammen og lukkede døren. Manden løb hen til en bil i nærheden og kørte væk.

Sådan så indholdet af en video ud, som canadisk politi offentliggjorde mandag. Det gjorde de, fordi de har brug for hjælp til at fange manden, der mistænkes for at være professionel lejemorder, skriver The Guardian.

For da kvinden sank sammen, var det fordi, der var fløjet en pil ind i hende. Under papkassen skjulte manden en armbrøst, og da han trykkede på aftrækkeren, borede pilen sig ud gennem papkassen og videre ind i den 44-årige kvinde.

»De skader, hun fik, var fuldstændigt rystende. Der skete skade på mange af hendes organer. Hun kommer til at skulle genoptræne resten af livet. Hendes liv bliver aldrig det samme igen,« fortalte Jim Kettles, politichef hos Peel Police, på en pressekonference mandag.

Årsagen til pressekonferencen er, at politiet er på bar bund i sagen. Eller: næsten på bar bund.

Kvinden så nemlig gerningsmanden direkte i ansigtet og øjnene, men har ikke været i stand til at udpege ham i diverse forbryderalbums siden.

Til pressekonferencen havde politiet medbragt en armbrøst mage til den, gerningsmanden brugte. Den var stor og designet til at dræbe store dyr – eksempelvis en elg.

Derudover kunne politiet fortælle, at den ordveksling, manden havde med sit offer, før han sendte en pil af sted, peger på, at han var der for at dræbe hende.

Den indikerer også, at han var sendt på drabsmission af en anden person.

Altså: gerningsmanden var lejemorder.

Politiet er relativt optimistiske. De mener, at gerningsmandens kasket er så unik, at det kan føre til en identifikation. Derudover har de billeder af hans ansigt. Alligevel er han undsluppet politiet i snart fem måneder.