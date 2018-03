I videoen foroven kan du se billeder fra landsbyen Winterslow, hvor den russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk.

Trods iskold retorik og diplomatisk krise, er Vesten og Rusland ikke på vej mod en ny kold krig, vurderer eksperter.

23 russiske diplomater bliver udvist af Storbritannien. Samtidig boykotter britiske ministre og alle medlemmer af det britiske kongehus sommerens VM i fodbold i Rusland, ligesom Storbritannien aflyser samtlige bilaterale topmøder mellem de to lande.

Det sagde den britiske premierminister Theresa May til det britiske parlament onsdag eftermiddag, efter Rusland har nægtet at svare på, hvordan den militære, russiske nervegift Novichok kunne blive brugt til et drabsforsøg på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Yulia i den sydengelske provinsby Salisbury den 4. marts.

Ruslands ambassadør har reageret prompte ved at kalde sanktionerne en fjendlig handling mod Rusland og fuldstændig uacceptable.Ifølge en udtalelse fra den russiske ambassade bærer Storbritannien det fulde ansvar for den eskalerede diplomatiske krise mellem de to lande.

Læs også: Blev fundet bevidstløse på bænk: Så dødsens farlig er giften der menes brugt mod russisk eksspion og hans datter

May skal ikke forvente, at Putin lader sig rykke af sanktioner. Tværtimod, lyder vurderingen fra krimiforfatter og tidligere Rusland-korrespondent i DR Leif Davidsen.

»Putin kommer ikke til at bøje sig en millimeter her frem mod valget i Rusland på søndag. I stedet provokerer han ved at føre valgkamp på halvøen Krim (som Rusland annekterede i 2014, red.). Det er en fuckfinger til hele EU og Nato. Han demonstrerer, at her bestemmer jeg,« siger han og tilføjer, at sagen på ingen måde svækker Putin frem mod søndagens valg.

»Russerne holder meget af deres præsident, og der er ikke noget, der kan samle en befolkning bag en præsident som en ydre fjende.«

Putin fører valgkamp på den annekterede halvø Krim på dagen, hvor Storbritannien udviser 23 russiske diplomater efter gift-drabsforsøget på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Yulia. Foto: YURI KOCHETKOV Putin fører valgkamp på den annekterede halvø Krim på dagen, hvor Storbritannien udviser 23 russiske diplomater efter gift-drabsforsøget på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Yulia. Foto: YURI KOCHETKOV

Heller ikke Poul Villaume, professor og forsker i Den Kolde Krig på Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet, mener, at Vesten og Rusland bevæger sig i retning af en ny kold krig.

»Jeg bliver tit spurgt, om vi er på vej ind i en ny kold krig. Dertil er svaret nej. Det er der to grunde til: For det første var det under Den Kolde Krig to poler, der stod over for hinanden med centrum i henholdsvis Washington og Moskva. Militært stod Nato overfor Warszawa-pagten. I dag er der langt flere regionale magtcentre: Kina, Indien til dels Brasilien. I dag taler man om en multipolær verden med regionale stormagter. De to dominerende poler i det 21. århundrede vil uden tvivl blive USA og Kina,« siger Paul Villaume og tilføjer:

»Rusland spiller altså rollen som lillebror. Ser man på Ruslands årlige militærudgifter ligger de på omkring 50 milliarder dollar, mens Nato-landene bruger omkring 920 milliarder dollar. For det andet er der ikke længere en kommunistisk ideologi med centrum i Moskva og partifilialer i alle lande, som har appel til brede dele af befolkningerne.«

Desuden mener han, at man i Vesten har en tendens til at overvurdere Rusland, selv om russsike hackerangreb og påvirkning af valg fylder meget i medielandskabet.

»Det, Rusland foretager sig i disse år, er ikke tegn på et særligt aggressivt Rusland. Det er snarere udtryk for et defensivt og trængt Rusland, der føler sig presset af Nato og Vesten. Ruslands annektering af Krim i 2014 var et brud på folkeretten, men et defensivt svar - en reaktion på - at USA og Nato siden 1990erne er rykket tættere og tættere på Ruslands grænser,« siger han med henvisning til, at bl.a. alle de tidligere Warszawapagt-allierede nu er blevet medlemmer af Nato, og at USA efter 11. september 2001 ensidigt opsagde den såkaldte ABM-aftale, der siden 1972 havde pålagt USA og Sovjetunionen - siden Rusland - ikke at opbygge missilforsvar, så man på den måde kunne opretholde den strategiske terrorbalance mellem de to atommagter.

»USA opsagde ABM-aftalen med henvisning til truslen fra ‘ondskabens akse’: Iran, Irak, Nordkorea. Russerne protesterede højlydt, fordi det afgørende kunne ændre magtbalancen. Sammen med Natos udvidelse - i 2007 talte man også om at indlemme Ukraine og Georgien i Nato - har det skabt en følelse i Rusland af marginalisering og ydmygelse,« siger Villaume.

Ifølge Villaume var Putins annektering af Krim en reaktion på kuppet i Kiev, hvor den korrupte, men demokratisk valgte præsident blev væltet af gadens parlament.

»De nye magthavere blev straks anerkendt af EU, Nato og USA. Når man samtidig fra Vestens side talte om at indlemme Ukraine i Nato var reaktionen fra Putin: Nok er nok. Jeg retfærdiggør på ingen måde den folkeretstridige annektering af Krim, men jeg prøver at forklare, at det var en reaktion på Vestens stadig mere offensive linje.«

Såvel Leif Davidsen som Poul Villaume forventer, at Storbritannien kommer til at stå alene med konkrete sanktioner mod Rusland. Theresa Mays allierede i Nato og EU vil nok støtte, men kun med ord, lyder deres vurdering.