Nu lukker de store temaparker i Japan for alle besøgende – foreløbig indtil den 16. marts – på grund af coronavirussen.

Både Tokyo Disneyland og Universal Studios Japan bliver lukket for at hjælpe med at inddæmme spredningen af virussen, forklarer parkernes operatører.

Beslutningen om at holde lukket fra på lørdag kommer efter regeringens anbefaling om at lukke alle store begivenheder i to uger.

Også Legoland lukker sin temapark i den centrale by Nagoya. Det skriver Kyodo News.

En besøgende med en ansigtsmaske efter udbruddet af coronavirus i Tokyo Disneyland. Foto: ISSEI KATO Vis mere En besøgende med en ansigtsmaske efter udbruddet af coronavirus i Tokyo Disneyland. Foto: ISSEI KATO

Det bliver første gang, at Tokyos Disneyland lukker, siden det skete i marts og april 2011.

Det skete, kort efter et jordskælv og en tsunami lavede massive ødelæggelser i den nordøstlige del af Japan.

Disneys parker, der ligger i Chiba-området øst for Tokyo, siger, at de forhåbentlig kan genåbne 16. marts.

Men de vil først tage stilling til det på et senere tidspunkt, når de har talt med regeringens embedsmænd.

En besøgende bærer ansigtsmaske i Tokyo Disneyland. Foto: ISSEI KATO Vis mere En besøgende bærer ansigtsmaske i Tokyo Disneyland. Foto: ISSEI KATO

Det er muligt, at de bliver nødt til at holde lukket i en længere periode, alt efter hvordan situationen med coronavirus udvikler sig.

En række offentlige begivenheder er allerede blevet aflyst i Japan, siden premierminister Shinzo Abe kom med opfordringen i onsdags.

Endelig holder alle skoler lukket i en måned fra næste uge som følger af virussen.