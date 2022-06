Lyt til artiklen

»Det er kujonagtigt og kortsigtet. Putin stopper ikke, hvis det lykkes ham at fortsætte med at besætte Ukraine.«

Sådan lyder det i en advarsel fra den russiske skaklegende Garry Kasparov, der i hårde vendinger kritiserer Vesten for ikke at gøre nok – og være for langsomme.

Det gør han over en række opslag, som han har skrevet på Twitter:

»Ukraine har lav beholdning af alt det nødvendige for at blive ved med at kæmpe, og alt, hvad vi hører, er undskyldninger fra USA. Uger er nødvendige for 'godkendelse' af våbenforsendelser, et dusin haubitser (et tungt skydevåben med forholdsvis kort rør som afskyder granater, red.) ankommer først i august,« lyder det i den forhenværende verdensmester i skaks første besked i rækken:

Arkivfoto fra 1997, hvor Garry Kasparov spillede sit fjerde parti mod skakcomputeren IBM Deep Blue.

»Hvis Biden-administratoren vil have, at Ukraine vinder, skal de sige det og opføre sig som det,« tilføjer han med henvisning til administrationen under den amerikanske præsident Joe Biden.

De seneste mange år er Garry Kasparov blevet kendt som en af den russiske oppositions mest kompromisløse stemmer, og han har under hele den russiske krig i Ukraine taget afstand fra det og kritiseret Kreml-styret og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Jeg er rasende. Det er nu. Folk dør hver time NU. Dette er kampen, som USA og resten af den frie verden angiveligt forberedte sig på med årtiers billioner i forsvarsudgifter. For sikkerhed, for demokrati. Alligevel står den stille,« skriver Garry Kasparov, der tilbage i 2013 forlod Rusland af frygt for forfølgelse for sine kritiske holdninger.

»Der er ingen tid eller formål med inkrementalisme (små, gradvise ændringer i stedet for nogle få, store, red.). Ukraines artilleristyrker overgås et dusin gange og hundrede gange i granater. Vestlige ledere, der siger, at de 'gør alt', lyver, og der er blod på deres hænder,« tilføjer han.

Garry Kasparov ses her i 2019.

Derudover advarer skakgeniet også om, at Vladimir Putin ikke har tænkt sig at stoppe, hvis han får succes i Ukraine:

»Det er kujonagtigt og kortsigtet. Putin stopper ikke, hvis det lykkes ham at fortsætte med at besætte Ukraine. Han vil rykke frem, eskalere endnu en gang, når han står over for svaghed. Det vil føre til konflikt med NATO-styrker på hans præmisser,« lyder det fra Kasparov.

Han langer også ud efter alle de penge, som de ukrainske allierede har sendt til Rusland for den russiske olie og gas:

»Amerikanske og europæiske tankskibe flytter den russiske olie,« skriver han, før han slutter med spørgsmålet:

»Men i mellemtiden kan 18 haubitser ikke komme dertil?«