Søndag fandt nogle legende børn en rød kuffert ved et vandløb i Buenos Aires-bydelen Ingeniero Budge.

Den viste sig at gemme på en frygtelig hemmelighed.

Kufferten var nemlig fyldt med afskårne kropsdele.

Børnenes forældre alarmerede politiet efter fundet, og efterforskerne kunne konstatere, at en dræbt persons ben og ene underarm lå i kufferten. Det skriver El Pais.

Kort efter blev en arm fundet i vandløbet, og under en finkæmning af området onsdag dukkede også et afskåret hoved og offerets torso op. Ifølge politiet tyder det på, at professionelle har stået bag parteringen af liget.

Offeret viste sig at være en kendt millionær.

Det drejer sig om 41-årige Fernando Pérez Algaba, der blev meldt savnet tirsdag i forrige uge.

Politiet identificerede liget via fingeraftryk og flere tatoveringer, som var identiske med den afdødes.

Algaba var et kendt ansigt i Argentina, og havde over 900.000 følgere på Instagram. Han var blevet rig og berømt på at udleje luksusbiler og reklamere for investeringer i kryptovaluta.

Kufferten gemte også på andet end ligdele, og det kan være med til at løse den mordgåde, politiet nu står med.

Der lå nemlig dokumenter, som kunne knyttes til en familie i Ingeniero Budge.

Et medlem af den pågældende familie er nu sigtet for drabet, men politiet tror ikke, den mistænkte har handlet på egen hånd, og leder stadig efter flere gerningspersoner.

Fernando Pérez Algaba blev millionær på at udleje luksusbiler, men var kommet i økonomiske problemer før sin død. Foto: Instagram Vis mere Fernando Pérez Algaba blev millionær på at udleje luksusbiler, men var kommet i økonomiske problemer før sin død. Foto: Instagram

På overfladen levede Fernando Pérez Algaba et luksusliv, og hans følgere på Instagram kunne ofte se billeder, hvor han poserede i eller ved luksusbiler, på rejser i Europa og USA eller sammen med sine to franske bulldogs.

Men bag den glitrende facade var virkeligheden noget anderledes.

Ifølge La Nacion havde Algaba en enorm gæld til de argentinske skattemyndigheder, og han skulle også have tabt en formue på investeringer i et kryptovaluta-firma.

For at gøre ondt værre var Fernando Pérez Algaba angiveligt kommet på kant med sønnen til lederen af en af de berygtede hooligangrupperinger, der knytter sig til den argentinske fodboldklub Boca Juniors.

Hooliganlederens søn hævdede angiveligt at have lånt Fernando Pérez Algaba 40.000 dollar (271.000 kroner).

Den argentinske forretningsmand udtrykte selv bekymring over sin situation i tiden frem mod sin død.

»Hvis der sker noget med mig, så er alle allerede blevet advaret,« skrev Algaba i en længere opdatering, som blev delt med flere af hans kontakter.

Men hvem der har slået ham ihjel og hvorfor, er stadig et mysterium.