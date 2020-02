Larry Tesler. Et navn, som formentlig ikke lige lyder særlig bekendt for størstedelen af den danske befolkning.

Men det er manden bag de måske mest brugte genveje på din computer, der nu er død i en alder af 74 år.

Det skriver BBC.

Ctrl-X, Ctrl-C og Ctrl-V - klip, kopier og sæt ind. Genveje, som du højst sandsynligt har brugt utallige gange, hvis du har en computer.

Manden bag genvejene er den legendariske ingeniør Larry Tesler, der startede i virksomheden Xerox, som er kendt for at lave print- og kopimaskiner, men som senere blev spottet af Steve Jobs, og derefter fik arbejde hos Apple.

Han læste på Stanford University og specialiserede sig derefter i at udvikle brugergrænseflader. Det er den software, som gør computeren nemmere for forbrugerne at håndtere.

Det var i 70'erne, at Tesler opfandt genvejene sammen med sin kollega Tim Mott, og i 1980 blev han ansat hos Apple i deres udviklingsafdeling.

Det var i denne tid, at Larry Tesler udviklede en grafisk grænseflade, som forbrugerne kunne klikke rundt på for at få funktioner frem. Før det havde man kun tastaturet.

Både brugergrænsefladen og tastaturgenvejene blev efterfølgende en fast del af de kommende Apple-computere, og de blev det også hurtigt på PC'er.

Det er de stadig den dag i dag, hvor han har videreudviklet på sin brugergrænseoverflade.

Ifølge BBC har Silicon Valleys Computer History Museum udtalt følgende om legenden:

»Larry Tesler kombinerede computerdannelse med en vision om, at computere bør være til for alle.«