Det verdenskendste brand Uncle Ben's, der laver blandt andet laver ris, har valgt at skifte navn.

Beslutningen er truffet efter anklager og en mangeårig debat om racisme.

Ifølge flere internationale medier er risproduucenten blevet skudt i skoene, at de opretholder racemæssige stereotyper.

Ud over navnet Uncle Ben's har risens emballage et billede af en sort mand med hvidt hår.

»Som et globalt brand ved vi, at vi har et ansvar for at forsøge at hjælpe med at stoppe racistiske fordomme og uretfærdigheder,« lyder det i en meddelelse fra firmaet.

Det skriver Independent.

For fremtiden – fra og med 2021 – vil Uncle Ben's ris komme til at hedde Ben’s original.

Historisk set er onkel og tante ofte blevet brugt til at titulere sorte med i de amerikanske sydstater, imens de mere formelle titler herre og frue blev brugt om hvide.