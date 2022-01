En død rotte er vel en god nyhed? Nej, det er det ikke, hvis der er tale om den verdensberømte cambodianske rotte Magawa.

Den fik, som det første dyr, en engelsk guldmedalje for at være heltemodig. Den ryddede nemlig miner fra landjorden i Cambodia.

Tirsdag kunne den belgiske organisation APOPO med sorg meddele, at Magawa var sovet stille ind. Den blev otte år, sagde organisationen, som trænede rotten, i en udtalelse. Det skriver Bangkok Post.

Magawa var en stor afrikansk rotte, der blev født i 2013 i Tanzania, hvor den lærte at finde eksplosiver. Tre år senere flyttede den til Siem Reap i Cambodia, hvor den begyndte sin karriere.

På dette foto fra september 2020 ses Magawa med sin guldmedalje. Foto: AFP PHOTO / PDSA

Den hjalp med at gøre 225.000 kvadratmeter land – det svarer til 42 fodboldbaner – fri for landminer.

Efter at have fundet flere end 100 landminer og andre eksplosiver trak Magawa sig tilbage i juni sidste år.

APOPO fortalte, at rotten var i fin form og brugte det meste af sin tid i sidste uge med sin sædvanlige entusiasme.

Men hen imod weekenden 'startede han med at gøre alting meget langsommere, og han viste ingen interesse for føden mere', udtalte APOPO.

Magawa får mad ved APOPOs center i Siem Reap, Cambodia, 10. juni 2021. Foto: CINDY LIU

Træningen af Magawa foregik ved at give ham nogle godbidder, hver gang han markerede en mistænkelig genstand ved at grave på jorden. Blandt favorit-godbidderne var bananer og jordnødder.

Ved at bruge sin utrolige lugtesans kunne Magawa finde frem til landminerne. Han kunne rydde, hvad der svarede til en tennisbane, på 30 minutter. Med en metaldetektor ville det vare fire dage.

I september 2020 fik Magawa den højeste britiske medalje for mod for sin fornemme evne til at finde landminer.

Magawa var den første rotte, som fik medaljen af den britiske veterinære velgørenhedsorganisation PDSA i hele dens 77-årige historie. Den blev dermed en del af den fine flok af stolte hunde, katte og selv en due.

Magawa gemmer sig i et plastikrør i sit bur i Siem Reap i Cambodia. Foto: CINDY LIU

Der blev lagt millioner af landminer i Cambodia under den tre årtier lange borgerkrig, der sluttede i 1998.

I mandags kostede det tre cambodianere livet, da en antitank-landmine eksploderede, mens de forsøgte at flytte den.

Bare 20 minutter før var en mand, som brændte vegetationen af, blevet dræbt af en landmine i den samme landsby.