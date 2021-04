Mandag er det 60 år siden, at Jurij Gagarin blev det første menneske i rummet. Hans popularitet lever stadig.

Selv 60 år efter at han blev det første menneske i rummet, er få personer så universelt beundrede i Rusland, som den tidligere sovjetiske kosmonaut Jurij Gagarin.

Hans smil kan ses på vægmalerier over hele landet. I Moskva står han med armene i siden på en 42,5 meter høj piedestal og holder øje med trafikken på Leninsky Avenue.

Han er endda et favoritmotiv for mange russere, når de skal tatoveres.

Det kan godt være, at Sovjetunionen for længst er brudt sammen, og at Ruslands storhedstid virker langt væk, men Gagarins legende lever videre som et symbol på russisk succes og en kilde til national stolthed.

- Han er en skikkelse, som indgyder en total konsensus, der forener landet.

- Dette er et meget sjældent tilfælde, hvori størstedelen af befolkningen er enige om det samme, siger Lev Danilkin, der har skrevet Gagarins biografi.

Mandag er det 60 år siden, at Jurij Gagarin skrev rumhistorie med sin ikoniske flyvetur ud i det uvisse 12. april 1961, da han i 108 minutter foretog menneskets første kredsløb om jorden i rumkapslen Jurij Gagarin Vostok 1.

Dagen bliver hvert eneste år markeret i Rusland på den årlige Kosmonaut Dag. Her lægger russere i alle aldre over hele landet blomster ved monumenter, der hylder Gagarins bedrifter.

Ifølge historiker Alexander Zheleznyakov så skyldes kosmonautens vedvarende popularitet, at han gav næring til sit folks fantasi.

- Han forvandlede os fra en simpel biologisk art til en, der kunne forestille sig et helt univers væk fra Jorden, siger han.

/ritzau/AFP