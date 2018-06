Den legendariske amerikanske astronaut Buzz Aldrin lægger sag an mod sine egne børn, som han anklager for tyveri og for at forsøge at umyndiggøre ham.

Buzz Aldrin har heltestatus i USA. I 1969 var han del af den berømte Apollo 11-ekspedition med Neil Armstrong i spidsen, og han blev det andet menneske i verdenshistorien, der satte benene på månen.

Edwin E. 'Buzz' Aldrin fotograferet på månen i 1969, da han forlod Apollo 11-rumskibet. Foto: HANDOUT Vis mere Edwin E. 'Buzz' Aldrin fotograferet på månen i 1969, da han forlod Apollo 11-rumskibet. Foto: HANDOUT

Nu er den 88-årige pensionerede astronaut imidlertid centrum i en spektakulær historie, hvor han har lagt sag an mod to af sine i alt tre børn og en tidligere manager. Buzz Aldrin anklager dem nemlig for at have overført store summer fra hans kreditkort og for at vanære hans eftermæle ved at hævde, at han har demens.

Det skriver The Wall Street Journal.

Sagsanlægget blev indgivet i sidste uge ved en retsinstans i Florida og kom en uge efter, at to af astronautens børn har forsøgt at tage kontrol over hans økonomi. Familien er af den opfattelse, at Aldrin har brug for en juridisk værge på grund af hans 'kognitive forfald'.

En ung Buzz Aldrin fotograferet i juli 1969. Foto: HANDOUT Vis mere En ung Buzz Aldrin fotograferet i juli 1969. Foto: HANDOUT

Den tidligere astronaut siger, at sønnen Andrew Aldrin på 60 år og hans 51-årige datter Janice Aldrin forsøger at kontrollere hans kærlighedsliv.

»Ingen skal så meget som antyde, at jeg har behov for en værge,« udtaler Aldrin i retspapiret.

Ifølge astronauten har Aldrins søn lænset hans konto for næsten en halv million dollar de seneste to år.

Aldrin, som har været gift tre gange, hævder også, at børnene har taget nogle af hans uerstattelige minder fra hans tid i rummet, og at de forsøger at forhindre, at han har et forhold til kvinder.

Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Foto: EDUARDO MUNOZ

De to voksne børn nægter alle anklager og udtaler til Wall Street Journal:

»(Vi er) dybt skuffede og kede af det uretfærdige sagsanlæg, som er blevet rejst mod os. Vi elsker og respekterer vores far og nærer stadig forhåbning om, at vi kan se bort fra den her situation og genskabe et stærkt forhold, der har skabt dette fundament i første omgang.«