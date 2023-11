'Vi mistede en af landets helte den 31. oktober. NASA astronaut TK Mattingly var en nøglefigur i vores Apollo-program.'

Det er store vendinger, man fra NASAs side tager i brug i mindeordene om astronauten TK Mattingly, der tirsdag gik bort i en alder af 87.

I 1972 var han en del af den succesfulde månelanding, som en del af besætningen ombord på Apollo 16.

Mattinglys største bedrift, udover hans egen tur ud i det ydre rum, fandt sted i 1970 siden, da missionen Apollo 13 blev sendt afsted mod månen.

Her skulle Mattingly efter planen have været en del af besætningen, men tre dage før opsendelsen var Mattingly i nærkontakt med en person, som var smittet med røde hunde, og derfor måtte han blive på jorden.

Det skulle vise sig at være hans held.

For under Apollo 13's vej mod månen skete der en eksplosion i en ilttank, og det var her de legendariske ord blev radiotransmitteret tilbage til kontrolcenteret i Texas: 'Houston, we have a problem' (Houston, vi har et problem red.)

Skuespilleren Gary Sinise spillede rollen som Mattingly i filmen om Apollo 13 af samme navn. Foto: Dan Steinberg/AP/Ritzau Scanpix

Derfor måtte det stærkt beskadigede faretøj vende retur mod jorden, og her spillede Mattingly en vigtig rolle i redningsaktionen, som hele verden fulgte i spænding.

'Han blev tilbage og sørgede for vigtige beslutninger, som med succes bragte det beskadigede fartøj og besætningen fra Apollo 13 hjem,' skriver NASA om Mattinglys rolle i den succesfulde redningsaktion.

Mattingly fik sin uddannelse i den amerikanske flåde. Han forlod NASA i 1985.