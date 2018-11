Flere og flere amerikanske delstater legaliserer cannabis, og det kan gøre mange politihunde arbejdsløse.

Omkring hver femte politihund i USA kan blive tvunget på tidlig pension.

Det skyldes, at de er trænet til at opsnuse cannabis, som bliver legaliseret i flere og flere amerikanske stater. Det skriver NBC News.

I begyndelsen af november blev Michigan den tiende stat i USA, der legaliserede cannabis til "rekreativt brug". Det vil sige for fornøjelsens skyld.

Derudover er medicinsk cannabis lovligt i 33 ud af USA's 50 stater.

Udviklingen betyder, at politihunde, der har fået specialiseret træning i at opsnuse en lang række ulovlige stoffer, ikke længere er pålidelige.

Blandt andet i Colorado har en domstol afgjort, at hundenes næse for cannabis spænder ben for hundenes arbejde i andre sager om illegale stoffer.

Det skriver New York Times.

Derfor er blandt andet politihunden Tulo på vej på pension efter otte år i politikredsen i Rifle i Colorado.

- En hund kan ikke sige: "Hey, det her er cannabis" eller "jeg kan lugte methamfetamin", siger politichef i Rifle Tommy Klein, til avisen.

- En hund har den samme opførsel, uanset hvilket stof, den opsnuser, som den er trænet til at reagere på. Hvis Tulo bliver opmærksom på en bil, så har vi ikke længere tilladelse til at gennemsøge bilen alene på grund af hans signaler.

I Canada, hvor cannabis blev legaliseret i oktober, er 14 politihunde blevet sendt på tidlig pension.

Og i flere amerikanske delstater bliver nye politihunde ikke trænet til at reagere på cannabis. Det gælder også i flere stater, hvor cannabis er ulovligt.

Det kan dog ifølge New York Times blive en udfordring for flere mindre politikredse, da det ikke er en billig affære at få en ny politihund.

En ny politihund koster typisk knap 40.000 danske kroner og knap 20.000 kroner at træne.

/ritzau/