Et kæmpe hul i sand gravet med en frisbee forvandlede sig tirsdag til en dødsfælde på en strand i New Jersey.

Her omkom en 18-årig ung mand under en strandudflugt med sin familie i den amerikanske delstat.

I løbet af eftermiddagen havde Levi Caverly og hans 17-årige søster gravet et kæmpemæssigt hul på tre meter i sandet, men det var da de begge kravlede ned i det, at det gik galt.

Pludselig kollapsede hulen og fangede dem.

First responders were able to rescue a 17-year-old girl, who was treated at the scene, but her brother, 18, died, police say. https://t.co/ssnuODLP7i — ABC News (@ABC) May 18, 2022

Søsteren blev reddet, men Levis liv stod ikke til at redde.

Det skriver The Washington Post og en række lokale medier.

Dagen efter siger hans mor, Angela Caverly, til det lokale netmedie NJ.com, at hun forsøger at acceptere det, der er sket:

»Det er, hvad det er. Du kan ikke ændre det, siger den fortvivlede mor.

Jersey Shore sand collapse kills teen, traps sister https://t.co/bkWkox9ROi pic.twitter.com/BMzpTwOZau — New York Post (@nypost) May 19, 2022

Datteren blev begravet i sand til halsen, men var trods chokket, i stand til at køre forældrene hjem til Maine.

Faderen, Todd Caverly, beskriver i et opslag på Facebook sin søn som en computernørd, som spillede trommer og lærte sig selv at programmere.