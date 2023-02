Lyt til artiklen

En nyfødt pige er blevet fundet uden for en trailerpark i Florida, USA.

Myndighederne fandt pigen klokken 1.47 om natten den 28. januar. Hun var viklet ind i et tæppe med moderkagen på en bakke uden for byen Mulberry, skriver AP.

Politiet fra Polk County Sheriff Office rykkede ud, efter de havde fået et opkald fra en borger, der kunne høre barnegråd.

Det viste sig at være en lille pige, som myndighederne vurderede til at være blevet født en time forinden. Temperaturen udenfor var på det tidspunkt 11 grader.

Pigen blev efterfølgende bragt til hospitalet og meldes sund og rask.

»Det var takket være guds nåde, at vi fandt pigen, inden kulden eller vilde dyr nåede at skade hende. Hun blev efterladt i en ekstremt sårbar tilstand, men hun er en stærk lille pige, og det ser ud til, at hun har det godt,« udtaler Grady Judd fra Polk County Sheriff Office i en pressemeddelelse.

Politiet forsøgte efterfølgende at finde barnets mor, men selv om man brugte både droner og sporhunde, lykkedes det ikke.

I den forbindelse mindede politiet i en pressemeddelelse om Floridas ‘safe haven’-lov.

I 2000 indførte delstaten en lov, der gør det muligt for forældre at efterlade nyfødte spædbørn anonymt ved hospitaler, brandstationer og lignende.

Ifølge tal fra 2021 var der blevet efterladt 324 babyer ved de sikre steder siden lovens indførelse, mens 62 babyer var blevet efterladt andre, usikre steder. Det skriver det lokale nyhedsmedie clickorlando.com.