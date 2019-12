Chad Stricker var hjerteknust, da hans elskede hund Nymeria forsvandt.

I dagevis ledte han efter den sorte, enøjede ulvehund, men efter flere dages eftersøgning fandt han en plastikpose i sin postkasse.

I plastikposen lå Nymerias hundesnor, fortæller NYPost. Og et brev.

Da Chad Stricker læste brevet, troede han ikke sine egne øjne, og det vender vi tilbage til.

Nymeria. Vis mere Nymeria.

Nymeria var en 10 måneder gammel hybrid mellem en hund og en ulv.

Den sorte hvalp plejede at lege med sin storebror Ghost på Chad Strickers enorme landejendom i den amerikanske delstat Missisipi.

Chad Stricker var næsten færdig med at bygge en stor indhegnet løbegård til de to ulvehunde, da Nymeria stak af.

Chad Stricker har på Facebook postet en masse billeder af den smukke sorte hund, som på en ukendt måde mistede sit ene øje i løbet af sit første leveår.

Nymeria var halvt hund, halvt ulv.

»Hun var den sødeste hund. Meget kærlig,« skriver Chad Stricker.

Facebook-opslaget er rettet direkte til den person, der lagde brevet og hundesnoren i hans postkasse. Og nu kommer vi til, hvad der stod i brevet.

'Jeg er ked af at meddele dig, at din hund blev skudt og dræbt i lørdags, mens den rodede rundt i midt affald,' står der i første linje af brevet, som er uden afsender.

'Den led ikke, og jeg har ikke fået nogen nydelse ud af at slå den ihjel. Der er en lov om at have hund i snor, som du burde overholde, så jeg ikke behøver at skyde flere af dine kæledyr,' skriver den anonyme hundemorder i brevet.

Personen der skød Nymeria har aldrig givet sig til kende, og det får Chad Stricker til at kalde vedkommende en kujon i et opslag på Facebook.

»Du tillod mig og mange andre at spilde deres tid med at lede efter min baby, som allerede var død,« skriver han i brevet.

Han opfordrer samtidig hvalpedræberen til at efterlade et nyt brev i postkassen.

»Fortæl mig hvor hendes lig er, så jeg kan give hende en ordentlig begravelse,« lyder hans hjerteskærende opfordring.