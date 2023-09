Efter at den respekterede leder af skolebandet sagde de tre ord til betjentene, gik det helt galt.

»Det er cool,« lød det således fra Johnny Mims.

For ifølge CNN efterlevede han dermed på ingen måde de opfordringer, han forinden havde fået af ordensmagten. Se optrinet øverst i artiklen

Det var en football-kamp – altså med den ovale bold – der i sidste uge endte i stor tumult, hvilket blev dokumenteret via betjentenes såkaldte bodycam.

For lederen af skolebandet betød det først en tur på hospitalet, siden en tur i brummen og endelig en løsladelse mod kaution.

Han er sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden og modsættelse af anholdelse.

Alt sammen fordi han ikke ville afbryde det nummer, som hans high school-band var i færd med at spille.

Kampen i Birmingham, Alabama var for længst slut, og politiet havde de bedt de to skolebands, et fra hvert hold, om at stoppe med at spille, for at få de mange publikummer til at forlade stadionet.

Det gjorde det ene band øjeblikkeligt.

Johnny Mims nægtede.

»Vi er ved at gøre os færdige. Det er vores sidste sang,« svarede han på politiets opfordring.

Herefter truede en betjent med, at lederen af skolebandet ville ryge i fængsel, hvis ikke han rettede ind.

Og så var det, at Johnny Mims sagde, at 'det var cool' og stak tommelfingeren i vejret.

Kort efter havde bandet spillet færdigt, og så forsøgte flere betjente at få fat i ham. Det endte i håndgemæng.

»Han slog en betjent, han skal i fængsel,« kan man på optagelserne høre en af politifolkene sige, mens man kan høre Johnny Mims hurtigt benægte det.

Kort efter bliver han sendt til jorden med en strømpistol.

Ifølge Johnny Mims' advokat overvejer han nu at lægge sag an mod politiet for den voldsomme behandling.

»Det var lidt for overdrevet at bruge en strømpistol mod en gentleman med et fantastisk omdømme,« siger advokaten Juandalynn Givan og påpeger, at der ikke var tale om nogen generel trussel mod offentligheden:

»Der var tale om et alarmerende magtmisbrug og en krænkelse af min klients rettigheder som borger.«

Politiet har bekræftet, at hændelsen er sket.