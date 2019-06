Liga og Femstjernebevægelsen blev uenige efter EU-valg, men har tirsdag aftalt at fortsætte.

Italiens regering ser ud til at være reddet. De to vicepremierministre, Luigi Di Maio fra Femstjernebevægelsen og Matteo Salvini fra Ligaen, er tirsdag nået til enighed om at fortsætte deres samarbejde.

- Jeg ringede til Salvini i morges, og vi lyttede til hinanden og fandt en fælles fornuftig løsning, siger Di Maio.

Forholdet mellem Ligaen og Femstjernebevægelsen har været udfordret siden valget til Europa-Parlamentet 26. maj. Det vandt Salvinis parti stort.

Mandag fik premierminister Giuseppe Conte nok. Han blev i sin tid udpeget som et kompromis mellem lederne af regeringens to partier, der på mange politikområder ligger i hver sin ende af de politiske spektrum.

Conte meddelte, at han var klar til at træde tilbage, hvis ikke skænderierne mellem regeringens to partiledere hørte op.

- Jeg beder begge disse politiske kræfter om at træffe et valg og fortælle mig, om de stadig ønsker at leve op til regeringens forpligtelser, sagde han mandag aften.

I modsat fald "vil jeg helt enkelt afslutte mit mandat", lod han forstå.

Indenrigsminister Matteo Salvini, der står i spidsen for Liga, sagde sidste tirsdag, at han regner med, at Italien bliver straffet af EU for sit budgetunderskud med en bøde på tre milliarder euro. Det havde han ikke drøftet med de øvrige i regeringen.

Salvini har rettet en anklagende finger mod Bruxelles og giver EU skylden for Italiens kæmpegæld. Men det sker uden at tale med Femstjernebevægelsen og premierministeren om det.

Femstjernebevægelsen føler sig ikke inddraget, når Salvini taler, eller når han udsender sine kontroversielle beskeder på Twitter. Den mener, at han optræder, som om han allerede var regeringens leder.

Ligaen vandt valget til Europa-Parlamentet på sin modstand over for migranter og EU. Femstjernebevægelsen er den største partner i regeringen.

