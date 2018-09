Smil og grin prægede billederne, da lederne fra Syd- og Nordkorea sagde farvel på toppen af bjerget Paektu.

Pyongyang. Efter tre dages topmøde i Nordkorea tog landets leder, Kim Jong-un, afsked med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, med en tur til toppen af vulkanbjerget Paektu.

Efter de to lederes tur ud i naturen tog den sydkoreanske præsident hjem.

Turen op ad Paektu var ikke uden symbolsk betydning. Bjerget, der ligger nær Nordkoreas grænse til Kina, bruges ofte i propaganda i Nordkorea. Det bruges i forbindelse med legitimering af Kim-familiens styre i Nordkorea.

På toppen gav de to mænd hinanden et håndtryk og løftede armene i en triumferende positur. På billeder fra turen kan man se begge ledere smile bredt, mens deres hustruer griner ved deres side.

Ud over at være kilde til propaganda i Nordkorea, hvor alt fra kraftværker til raketter navngives efter Paektu, har bjerget også betydning for sydkoreanere.

Ifølge koreansk mytologi var vulkanen fødested for Dangun, som dannede det første koreanske rige. Det betragtes som et af den koreanske halvøs smukkeste steder.

Topmødet har også givet diplomatiske resultater. Kort efter Moon og Kim mødtes første gang ved dette topmøde, kom en invitation fra USA's hovedstad, Washington.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, inviterede sin nordkoreanske modpart til et møde om fjernelsen af atomvåben på den koreanske halvø.

/ritzau/AP