Det er ikke hver dag, at lederne af en industri går ud og advarer mod selvsamme industri, fordi den, i deres optik, kan udrydde menneskeheden.

Ikke desto mindre er det, hvad der tirsdag skete. Her kom flere industriledere og akademikere inden for kunstig intelligens med en kort, men opsigtsvækkende erklæring. Her slog de fast, at truslen for en 'udryddelsesbegivenhed' på grund af kunstig intelligens bør være en global topprioritet.

Det skriver CNN.

'At mindske risikoen for udryddelse fra ai (kunstig intelligens, red.) bør være en global prioritet på samme måde som andre samfundsmæssige risici såsom pandemier og atomkrig,' lyder det i erklæringen, som er offentliggjort af Center for ai Safety.

Blandt underskriverne er Sam Altman, som er CEO for OpenAI, der har lavet den meget omtalte chatbot ChatGPT.

Chatbottens succes har åbnet manges øjne for mulighederne ved kunstig intelligens. Den har dog også fået flere til at slå alarm, da teknologien potentielt set kan bruges til at sprede misinformation og gøre folk arbejdsløse.

Center for AI Safety skriver videre i deres udtalelse, at de håber udtalelsen kan åbne op for diskussionen om de alvorlige risici, der kan være ved kunstig intelligens.