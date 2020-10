Der er onsdag sat foreløbigt punktum i retssag, der er beskrevet som den vigtigste i græsk politisk historie.

Lederne af det højreorienterede og nationalistiske parti Gyldent Daggry er ved en domstol i Grækenland idømt fængsel for at have drevet en kriminel organisation.

Nikolaos Mikhaloliakos, leder og grundlægger af partiet, skal 13 år i fængsel. Fem øvrige fremtrædende medlemmer er også idømt fængselsstraffe.

De blev dømt skyldige sidste uge - fem år efter at retssagen begyndte. Strafudmålingen er faldet onsdag.

En af dem, der også skal i fængsel, er Ioannis Lagos, der er medlem af EU-Parlamentet. Det betyder, at græske myndigheder skal sende en anmodning til parlamentet om at få hans immunitet løftet.

Et andet Gylden Daggry-medlem er ved samme domstol onsdag idømt livstid for at have dræbt den antifascistiske rapper Pavlos Fyssas i 2013. Det var drabet på Fyssas, der udløste en stor granskning af det ultranationalistiske parti.

Gyldent Daggry har tidligere været et af Grækenlands toneangivende partier. Ikke mindst under landets store gældskrise, hvor det havde tredjeflest mandater i parlamentet.

I forbindelse med efterforskningen blev en række af Gyldent Daggrys ledere anholdt.

Retssagen er blevet beskrevet som en af de vigtigste i Grækenlands politiske historie.

Gyldent Daggry blev dannet i 1980'erne af en tidligere græsk hærfører.

I en årrække blev partiet ifølge The New York Times betragtet som et kuriøst indslag i det græske politiske billede.

Da gældskrisen i Grækenland var på sit højeste i 2012, fik partiet imidlertid vind i sejlene og blev landets tredjestørste parti.

Ved et parlamentsvalg i 2019 blev partiet dog stemt ud af parlamentet, da det røg under spærregrænsen.

/ritzau/AFP