- Alting skete meget hurtigt. De kastede en røggranat, og jeg blev ramt af en gummikugle, siger aktivist.

En af de mest fremtrædende ledere af protestbevægelsen "De Gule Veste" i Frankrig er blevet alvorligt såret i øjet under en demonstration, da han blev ramt af en af politiets gummikugler, oplyser hans advokat.

Advokaten for aktivisten Jerome Rodrigues siger, at hans klient blev handicappet for livet, efter at han blev såret af politiet under sammenstød i Paris lørdag.

Det var den 11. weekend i træk med uroligheder i den franske hovedstad.

Demonstrationerne er vendt mod præsident Emmanuel Macrons politiske og økonomiske reformer.

Rodrigues er blevet bragt i kunstig koma, efter at han blev ramt ved Bastille-monumentet i det centrale Paris.

- Han er i chok. Han er blevet handicappet for resten af livet. Det er en tragedie for ham og hans familie, siger advokaten, Philippe de Veulle, til tv-stationen BFM.

Han tilføjer, at der er indgivet en klage til politiet.

Den skæggede Rodrigues er blevet et kendt ansigt i bevægelsen, som har 50.000 følgere på Facebook. Det blev live-streamet, da han blev ramt af skuddet.

De 40 millimeter gummikugler, som anvendes af politiet, er blevet stærkt omstridte, efter at de er blevet anvendt mod "De Gule Veste".

Under urolighederne lørdag var de politifolk, som brugte gummikuglerne, for første gang udstyret med kropskameraer, hvilket skulle skabe øget transparens.

Demonstrationer fortsatte søndag adskillige steder, blandt andet i Bordeaux.

- Alting skete meget hurtigt. De kastede en røggranet, og jeg blev samtidig ramt af en gummikugle, sagde Rodrigues efter at være blevet såret.

Han beskyldte politiet for at bruge "al den vold, som loven tillader".

Indenrigsministeriet anslog lørdag eftermiddag, at der ved 14-tiden var 22.000 demonstranter i gule veste landet over. For en uge siden var tallet 27.000.

I Paris var der omkring 2500. For en uge siden var der 7000.

Selv om der var færre mennesker på gaden i hovedstaden, kom det alligevel til uroligheder.

Politiet brugte tåregas og vandkanoner for at holde aktivisterne tilbage. Det skete, da nogle af demonstranterne kastede med sten.

De lokale myndigheder siger, at der blev foretaget 223 anholdelser.

"De Gule Veste" dukkede op i efteråret med protester vendt mod planlagte afgiftsstigninger på brændstof.

/ritzau/AFP