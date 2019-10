Adam Schiff, som er formand for Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg, siger torsdag, at præsident Donad Trump brød den ed, som han har aflagt som præsident, da han bad Kina om at efterforske tidligere vicepræsident Joe Biden.

Biden kan blive Trumps hovedmodstander i præsidentvalgkampen næste år.

Schiff leder nu den efterforskning, som undersøger, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump. Det skriver Reuters.

Opdateres...

/ritzau/