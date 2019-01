Manden bag flere store demonstrationer mod Emmanuel Macron er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

En af de primære ledere af de franske demonstranter, der er kendt som De Gule Veste, er blevet anholdt i Paris.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer flere franske medier.

Eric Drouet, der anses for at være en af de centrale bagmænd bag de demonstrationer, der i ugevis har fyldt franske byer op med titusindvis af vrede borgere, har angiveligt forsøgt at organisere nye demonstrationer uden offentlig tilladelse.

Derudover er han i forvejen sigtet for at være i besiddelse af et ulovligt skydevåben.

Drouet blev anholdt foran en McDonalds-restaurant nær på Champs-Elysees i det centrale Paris, hvor en større gruppe mennesker protesterede.

De Gule Veste er opstået som en reaktion på en række reformforslag fra den franske præsident, Emmanuel Macron. Særligt en række foreslåede afgiftstigninger på benzin og forbrugsvarer fik i slutningen af 2018 folk på gaderne i protest.

