Den nye og mere smitsomme coronamutation vil feje de andre varianter af banen, og Danmark bør acceptere dette så hurtigt som muligt for bedre at kunne bekæmpe den.

Storbritannien satte tirsdag ny smitterekord med 36.804 smittede på én dag. Stigningen tilskrives i høj grad den nye virusmutation, og den vil også få overtaget hos os i Europa. Det siger professor Robert Dingwall, der er medlem af det britiske Nervetag, der rådgiver regeringen i krisen, til B.T.

»Med de tal og statistikker jeg har set, er jeg slet ikke i tvivl om, at den nye mutation har et klart evolutionær fortrin. Det vil med andre ord udkonkurrere sine coronakonkurrenter. B117, som mutationen kaldes, har på få uger bredt sig til hele Storbritannien. Den vil også indtage Europa,« fortæller professor Dingwall.

Efter hans mening er det formålsløst at bruge for mange ressourcer på at bekæmpe spredningen også hos os, for den er her allerede og vil vinde alligevel.

»Situationen ændrer sig hele tiden. Fredag fik vi i Nervetag et overblik, men selv her var nogle af svarene mangelfulde. Siden er der blevet offentliggjort nye tal. Nu står det klart, at den nye coronamutation er alle vegne. Den er allerede den dominerende smittekilde flere steder, og snart vil den være det overalt i Storbritannien.«

Robert Dingwall mener, at det var forståeligt, men formodentlig uden effekt at lukke London helt ned, fordi smitten allerede havde bredt sig ud over storbyen. På samme vis tror han på sigt ikke på lukkede grænser i Europa.

»Vi ved, at smitten allerede er i Danmark og i en række andre europæiske lande. Det er nok de lande, der har set bedst efter, der har fundet den. Jeg tror, at alle lande i løbet af kort tid vil finde ud af, at B117 er ved at brede sig også hos dem, og derfor bør vi arbejde ud fra antagelsen, at det nu er denne coronafjende, vi kæmper mod.«

Det vides nu, at den muterede virus er hele 70 pct. mere smitsom end andre coronavarianter. Det ændrer på flere niveauer opgaven med at beskytte folk mod smitten, men det kræver ifølge Robert Digwall også en gentænkning af, i hvilken grad vi kan beskytte alle mod corona på lang sigt.

»Al den sociale afstand, vi lever efter nu, alle nedlukningerne og de lukkede grænser, eksisterer kun for at købe os tid. Indtil nu har vi arbejdet ud fra det, vi har lært om covid-19. Men når der så kommer en ny coronavirus, der smitter mere, så bør vi også overveje, hvorvidt det forsat giver mening at kæmpe med alt, hvad vi har for at gemme os for den.«

Han mener vi nu går ind i et reelt kapløb mellem det nye, hurtigere virus og vaccinerne, men at der ligger store og svære valg foran os.

»Den hurtighed, hvormed vaccinerne er blevet udviklet, er mirakuløs og en sejr for menneskeheden. Men grundlæggende kommer vi ikke til at udrydde coronavirus. Vi bliver nødt til at acceptere dens forsatte tilstedeværelse og blive enige om, hvilket niveau af sygdom vi kan leve med. Hvis folk vil have livet tilbage, som det var i 2019, så må vi indse, at der i fremtiden vil være coronasyge og døde hvert år mange år frem. Selv med vaccinerne kommer vi ikke uden om sygdom og død. Jo mere vi kan acceptere, at sådan er det, desto hurtigere bliver livet normalt igen.«

Den »britiske« virus' sejrsgang vil ifølge Robert Dingwall sparke nyt liv i debatten om flokimunnitet, simpelthen fordi langt flere vil blive smittet hurtigere.

»Fra starten har vi vidst, at der kun var to veje ud af denne pandemi: vacciner eller flokimmunitet. Heldigvis har vi vaccinerne, og de vil gøre en stor forskel, men det bliver i kapløb med flere og flere, der bliver smittet hurtigere og hurtigere, og derfor spiller flokimmunitet forsat en rolle. Den nye mutation lægger endnu mere pres på myndighederne for at få udrullet massevaccination i en fart, men vi bliver nødt til at indstille os på, at flokimmunitet er en del af løsningen.«

Den engelske professor mener, at jo før vi får gang i debatten om, hvordan vi kan leve med coronavirus, jo bedre.

»Det er efter min mening det helt store nytårsspørgsmål til os alle. Dette mareridt kan ende. Vi kan komme til at leve normalt igen, men vi bliver nødt til at lære at leve med coronavirus og de ekstra syge og de dødsfald, den vil medføre. Den hurtigsmittende mutation opfordrer til denne svære debat, og vi bliver nødt til at tage den.«