Inden for en til to dage venter Hamas-medlem våbenhvile. Kilde melder om enighed om principper i aftale.

Et ledende medlem af Hamas-bevægelsen tror på en snarlig våbenhvile i konflikten med Israel.

Det gør han, på trods af at konflikten torsdag er gået ind i den 11. dag med gensidige angreb mellem Israel og militante palæstinensere i Gaza.

- Jeg tror, at de fortsatte forsøg på at nå frem til en våbenhvile vil lykkes, siger Hamas-medlemmet Moussa Abu Marzouk til den libanesiske tv-kanal al-Mayadeen.

- Jeg forventer, at man når frem til en våbenhvile i løbet af en dag eller to, og at våbenhvilen vil være baseret på en gensidig forståelse.

USA's præsident, Joe Biden, opfordrede onsdag i et opkald til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til en "betydelig deeskalering i dag".

En egyptisk sikkerhedskilde melder, at parterne i princippet er blevet enige om en våbenhvile, men at detaljerne fortsat forhandles på plads i hemmelighed.

Imens fortsætter kampene.

Efter midnat har Israel torsdag gennemført over ti luftangreb i Gazastriben. To af dem har ødelagt to huse i den sydlige del af enklaven.

Læger oplyser derudover, at fire mennesker er blevet såret i et luftangreb mod byen Khan i den sydlige del af Gazastriben.

Israels militær oplyser, at det har ramt våbendepoter i et hjem tilhørende et Hamas-medlem i Gaza samt "militær infrastruktur" hos andre Hamas-medlemmer.

I den sydisraelske by Beersheba lød der torsdag også raketsirener. Der er ikke umiddelbart meldinger om døde.

Siden kampene begyndte 10. maj har palæstinensiske sundhedsmyndigheder meldt om 228 døde i luftbombardementer i Gazastriben, hvor den humanitære situation allerede er meget skidt.

Israelske myndigheder melder om et dødstal på deres side på 12.

/ritzau/Reuters