Lidt over 8.000 ansatte har fået et 'godt tilbud' fra deres arbejdsgiver.

Kunne du tænke dig at undgå at møde op på arbejde frem til sommeren 2021?

Så skal du skynde dig at søge et job hos en af verdens største IT-giganter.

For ledelsen hos Facebook tilbyder nu medarbejderne at arbejde hjemmefra frem til juli næste år.

Med muligheden følger også et pengebeløb.

Cheferne vifter med det, der svarer til 6.300 kroner.

Medarbejderne kan dog ikke fare ud og købe en ny golfkølle eller en lampe til spisestuen.

De ansatte skal nemlig bruge pengene til at indrette deres helt eget hjemmekontor.

En repræsentant fra Facebook fortæller Reuters om det nye tiltag:

»Baseret på vurderinger fra eksperter og vores interne diskussioner om disse ting, har vi valgt at give medarbejderne mulighed for frivilligt at arbejde hjemmefra frem til juli 2021,« siger repræsentanten og fortsætter:

»I denne sammenhæng giver vi medarbejderne 1.000 dollars til kontorudstyr.«

Andre IT-giganter har allerede givet de ansatte lignende tilbud.

Blandt andre har Google, Alphabet Inc og Twitter tilbudt hjemmearbejde som følge af coronakrisen.