En nydannet russisk luftbåren division led formentlig 'exceptionelt store tab' under en aktion.

Siden har flere russiske militærbloggere krævet generaloberst Mikhail Teplinskys afgang.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse vedrørende krigen i Ukraine.

»I begyndelsen af december 2023 led den nydannede 104. luftbårne garde-division (104 GAD) fra Ruslands luftbårne styrker højst exceptionelt usædvanligt store tab og nåede ikke sine mål under sin kampdebut i Kherson-regionen,« lyder det.

Ifølge det britiske forsvarsministerium fandt aktionen sted, efter den nydannede division sluttede sig til Ruslands Dnipro-styrkegruppe, som var i gang med at forsøge at 'løsrive det ukrainske brohoved nær landsbyen Krynky på østbredden af Dnipro'.

»104 GAD var efter sigende dårligt støttet af luftvåben og artilleri, mens mange af tropperne højst sandsynligt var uerfarne,« lyder det i analysen:

»Efter hændelsen opfordrede russiske 'milbloggere' (militærbloggere, red.) den øverstbefalende for Dnipro-styrkegruppen, generaloberst Mikhail Teplinsky, til at træde tilbage.«

Det britiske forsvarsministerium vurderer, at det er et hårdt slag for Teplinsky:

»Dette er et slag mod Teplinskijs ry som en af krigens dygtigste russiske hærførere: I sin daglige rolle er han også øverstbefalende for Ruslands luftbårne styrker,« lyder det.

Det var tilbage i oktober, at det kom frem, at generaloberst Mikhail Teplinsky var blevet udnævnt til den nye øverstbefalende for Ruslands militærgruppe i Dnipro i Ukraine.

Det skrev det statslige nyhedsbureau Tass ifølge Reuters dengang.

Han erstattede generaloberst Oleg Makarevich på posten.

Teplinsky blev tilbage i juni 2022 udnævnt til at lede de luftbårne elitestyrker, som havde lidt store tab i de tidligste dage af krigen i Ukraine.

Ruslands væbnede styrker er opdelt i omkring et halvt dusin grupper. Dnipro-gruppen er indsat i det sydlige Ukraine.