»Du er afhængig af magt, du er afhængig af Putin. Du tog et lån i en russisk bank.«

Sådan sagde præsident Emmanuel Macron onsdag i en marathondyst på fransk tv mod Marine Le Pen.

Han refererede til de millioner Marine Le Pen lånte i en russisk bank tilbage i 2014.

Det var et beløb på ni millioner euro, som hun brugte til at føre valgkamp for fem år siden, hvor hun også var oppe imod Macron i den anden og afgørende runde af præsidentvalget.

Foto: Mikhail KLIMENTYEV

Og netop det russiske lån og Le Pens tæthed med Putin, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kan få afgørende betydning for søndagens valg.

»Han angreb hende direkte på tv og sagde, at hun er i lommen på Putin. Og hvis det ender med, hun bliver Frankrigs præsident, så skal folk altså forberede sig på netop det. Dén tror jeg, ramte folk,« fortæller Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det kan godt vise sig at få afgørende betydning for, hvad folk stemmer på, når de står ved stemmeboksen,« slår Jakob Illeborg fast.

Med henvisning til Le Pens partis beslutning om at optage et lån i en russisk bank sagde Macron til hende: »Du er afhængig af den russiske regering, og du er afhængig af Hr. Putin.«

Onsdag aften tørnede Emmanuel Macron og Marine Le Pen sammen i den eneste tv-transmittede duel.

Le Pen modsatte sig dog ved at sige, at hun ikke havde været i stand til at få et lån i Frankrig og insisterede på, at transaktionen på ingen måde kompromitterede hendes uafhængighed.

»Jeg er en fuldstændig fri, selvstændig kvinde,« slog hun fast.

De seneste meningsmålinger viser, at Macron får et større og større forspring. Og noget kunne derfor godt tyde på, at det er lånet i den russiske bank, der er årsagen, hvis man spørger Jakob Illeborg.

»Vi står i en europæisk krig, der også fylder rigtig meget i Frankrig. Der er mange, der er blevet tvunget til at se på Putin og Rusland på en anden måde. Og det er ikke særlig flatterende at have et stort lån i en russisk bank,« fortæller Jakob Illeborg.