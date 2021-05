Le Pen var tiltalt for at opildne til had ved at dele billeder på Twitter af drab udført af Islamisk Stat.

Marine Le Pen, der står i spidsen for højrefløjspartiet National Samling, blev tirsdag frikendt i en retssag, hvor hun var blevet beskyldt for i 2015 at opildne til had ved at dele billeder på Twitter af drab udført af den militante gruppe Islamisk Stat.

Det skriver Reuters.

Hun lagde billederne ud, kort efter at nogle franske medier havde sammenlignet hendes parti Front National - i dag National Samling - med den militante gruppe.

Det var blot få uger, efter at 130 mennesker blev dræbt ved et omfattende angreb i den franske hovedstad, Paris.

- Det her er Daesh!, lød Le Pens besked i tweetet, hvor Le Pen bragte tre fotos af vold begået af Daesh, som er en arabisk betegnelse for Islamisk Stat.

Le Pen bragte blandet andet et foto af den halshuggede amerikanske journalist James Foley.

National Samling-lederen var blandt andet tiltalt for at have delt "voldsomme beskeder, der ansporer til terror, pornografi eller alvorligt skader menneskelig værdighed".

Meningsmålinger viser, at Le Pen står til at blive præsident Emmanuel Macrons stærkeste udfordrer ved præsidentvalget næste år.

Le Pen tabte i 2017 det franske præsidentvalg til Macron.

/ritzau/AFP