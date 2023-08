Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil have fred.

Tidligere i august åbnede han op for, at Ukraine og Rusland til efteråret kan holde et såkaldt fredstopmøde, hvor de bliver enige om en række principper, der kan stoppe krigen.

Det betyder blandt andet, at man vil have russiske soldater helt skal ud af Ukraine, og at Ukraines territoriale integritet genoprettes fuldstændig. Herunder også på Krim-halvøen.

Men Volodymyr Zelenskyjs håndsrækning bliver i den grad slået til jorden af russerne.

»Zelenskyjs fredsplaner i Ukraine er uacceptable og dømt til at fejle.«

Så kontant lyder det torsdag fra Sergej Lavrov, Ruslands udenrigsminister, i en udtalelse til nyhedsbureauet Reuters. Det skriver norske Dagbladet.

Præsident Putin skal dog mødes med en præsident i den nærmeste fremtid, fortæller Lavrov, men det er altså ikke Volodymyr Zelenskyj, men derimod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Selvom russerne altså ikke vil indgå fred på de betingelser, som Ukraine kræver, er de ikke afvisende over for tanken. Det har Vladimir Putin tidligere fortalt.

Ruslands præsident afviste dog i samme moment våbenhvile, så længe russiske soldater, i hans optik, er under angreb fra Ukraine.