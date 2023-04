Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Den Europæiske Union har mistet Rusland.«

Sådan lyder det fra den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, der langer ud efter EU og advarer om, at der kan komme reaktioner – hvis det bliver nødvendigt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den russiske minister kom med de kontante udtalelser i et interview med mediet 'Argumenty i Fakty', som blev bragt tirsdag.

Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov ses her i Moskva den 9. marts. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Vis mere Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov ses her i Moskva den 9. marts. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

I interviewet hævder Sergej Lavrov, at EUs fjendtlige holdning over for Moskva er skyld i det, fordi EU støtter Ukraine ved at supplere det, som han betegner som 'det kriminelle regime' i Kyiv med blandt andet våben:

»Den Europæiske Union har mistet Rusland. Men det er dens egen skyld,« siger Lavrov ifølge Reuters til mediet og tilføjer:

»Det er EUs medlemslande og EU-ledere, der åbent erklærer, at det er nødvendigt at påføre Rusland det, som de kalder et strategisk nederlag.«

Videre fortæller han, at man vil være 'hårde' over for EU:

»Som svar på fjendtlige skridt vil vi handle på en hård måde, hvis det er nødvendigt, baseret på Ruslands nationale interesser og principperne om gensidighed, der er accepteret i diplomatisk praksis,« siger Lavrov.