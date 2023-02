Lyt til artiklen

Noget kunne tyde på, at Rusland har nogle helt særlige planer for årsdagen for krigen i nabolandet.

I hvert fald kom den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, med nogle tilsyneladende ildevarslende hint om det torsdag.

Der fortalte han ifølge Reuters, at Moskva har planer om at overskygge de pro-ukrainske arrangementer, som Vesten og andre allierede lande rundt om i verden, har arrangeret for at markere årsdagen for, at Rusland sendte sine væbnede styrker ind i Ukraine 24. februar sidste år.

Ifølge Lavrov arbejder russiske diplomater på noget.

Her ses den russiske udenrigsminister den 31. januar.

Noget, der angivelig skal sikre, at vestligt-ledede begivenheder ikke er »de eneste, der får verdens opmærksomhed«.

Hvad det nærmere skulle dække over, vides ikke, da Lavrov ikke kom med yderligere detaljer.

Den russiske udenrigsministers udtalelser kommer kort tid efter, at den ukrainske forsvarsminister, Oleksii Reznikov, kom med en advarsel om, at russerne angivelig er ved at planlægge en storstilet og omfattende offensiv, der – hvis efterretningerne står til troende – skal falde sammen med datoen for krigens begyndelse for et år siden.

»Vi tror, at de (russerne, red.) i betragtning af, at Rusland lever i symbolisme, vil forsøge at prøve noget omkring 24. februar,« har Reznikov ifølge The Guardian udtalt i den forbindelse.

