»Hvis der er tvivl om det, er det jeres problem.«

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, er kendt for sine kontante udmeldinger, og fredag langede han endnu engang ud, da han blev spurgt ind til Wagner-gruppens væbnede oprør.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag blev Lavrov under en pressekonference spurgt ind til stabiliteten i Rusland i kølvandet på det fejlslåede mytteriforsøg, som Wagner-soldater med Jevgenij Prigozjin i spidsen på dramatisk vis stod bag i weekenden.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, langer endnu en gang ud efter Vesten. Foto: Pavel Bednyakov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, langer endnu en gang ud efter Vesten. Foto: Pavel Bednyakov/AFP/Ritzau Scanpix

Flere eksperter har siden vurderet, at den russiske præsident, Vladimir Putin, er 'svækket', men ifølge Lavrov er landet kommet stærkere og mere modstandsdygtigt ud af alle vanskeligheder, skriver Reuters.

I stedet hævder Lavrov, at de mange vestlige embedsfolks reaktion på lørdagens væbnede march mod Moskva indirekte viser, at de samme embedsfolk er i krig mod Rusland.

»Vi behøver ikke at forklare noget eller give forsikringer til nogen. Vi handler gennemsigtigt, præsidenten og alle de politiske kræfter i vores land har talt om emnet,« siger Lavrov og tilføjer:

»Hvis der er tvivl i Vesten, er det jeres problem. Rusland har altid været mere modstandsdygtig og stærkere efter alle vanskeligheder.«

Derudover gentog han de beskyldninger, som Rusland flere gange har rettet mod Vesten:

Nemlig at især USA – ifølge Kreml – forsøger at forhindre Rusland og Kina i at handle uafhængigt i en multipolær verden.

Urolighederne i Rusland begyndte at ulme sidste fredag, hvor Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Lørdag marcherede Wagner-gruppen op gennem Rusland og indtog flere militære anlæg på vejen.

De nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før der blev mæglet en aftale på plads med hjælp fra den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, hvilket fik dem til at stoppe og vende om.