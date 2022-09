Lyt til artiklen

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, er ikke tilfreds. Faktisk langtfra.

Særligt er han utilfreds med den vestlige hyldest, der har været af den sidste leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, som tirsdag aften sov ind i en alder af 91 år.

Flere vestlige ledere har siden hyldet Gorbatjov for at have været med til at bygge bro mellem øst og vest – ligesom det var under ham, Den Kolde Krig fik sin afslutning.

Men ifølge Sergej Lavrov er der tale om dobbeltmoral.

Det fortalte han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, som VG citerer, under et seminar onsdag:

»Det er et klart ønske om at bruge denne persons navn, også efter han er væk, til egne geopolitiske formål,« påstår Lavrov.

For ifølge Lavrov vælger de vestlig ledere at se bort fra, hvad Gorbatjov mente om Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014, og Ukraine, som den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte krig mod 24. februar.

»I et af hans (Gorbatjovs, red.) interview for ikke så længe siden, da han ikke længere var i embedet, måske for halvandet år siden, blev han spurgt om netop dette: Om Sovjetunionen, hvad der skete, og om Ukraine. Han sagde, at han var russisk, og hans hustru var ukrainsk. Han sagde, at for ham var der ingen forskel. Han sagde, at de ukrainske lande, især det østlige Ukraine, altid havde været russiske lande,« hævder Lavrov, som tilføjer:

»Da Sovjetunionen kollapsede, genkaldte han i det her interview, at der var Minsk-aftalen (den aftale, som erklærede Sovjetunionen opløst, red.), Sovjetunionens sammenbrud, og alle jublede over, at de nu ville 'tage magten fra Gorbatjov'. Han understregede: Ingen tænkte på Krim, som historisk set er russisk ifølge alle retfærdighedens love.«

Derfor mener han, der er tale om dobbeltmoral, når Vesten roser og hylder Gorbatjov, forklarer han:

»Når vestlige skikkelser, der roser Mikhail Gorbatjovs bidrag til verdenspolitikken, ignorerer disse udtalelser fra hans side, som i det store hele følger den samme analyse, som ​​præsident Putin gav i artiklen, er det åbenlyst dobbeltmoral,« siger han ifølge Tass.

Gorbatjov var ved magten fra 1985 til 1991, og han var leder frem til Sovjetunionens opløsning i den sidste del af hans regeringsperiode.

Selv efter Sovjetunionens sammenbrud blev Gorbatjov ved med at blande sig i den offentlige debat, skriver Reuters ifølge Ritzau.

Han har med jævne mellemrum kaldt på, at USA og Rusland bør forbedre deres forhold, siden spændingerne de seneste år er steget. Først i kølvandet på Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014, siden intensiveret efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere i år.

Derfor har Gorbatjovs forhold til Putin heller ikke været gnidningsfrit.

Putin har blandt andet kaldt Sovjetunionens opløsning den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede, og han har under sine mere end 20 år som leder ophævet meget af det, som gav Gorbatjov en høj stjerne i Europa og andre steder i verden.