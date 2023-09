Selv Sergej Lavrov var overrasket over ordlyden. Eller mangel på samme.

»For at sige det helt ærligt, så havde vi ikke forventet det,« sagde den russiske udenrigsminister.

Ved det netop overståede G20-topmøde i Indien endte den endelig erklæring fra medlemslandene således med ikke at indeholde en kritik af Rusland for krigen i Ukraine. Det skriver Guardian.

Og det kom altså bag på selv den russiske repræsentant, der var mødt op i stedet for den fraværende præsident Vladimir Putin.

»Måske deres samvittighed talte til dem,« lød det fra Sergej Lavrov:

»Vi var klar til at forsvare vores ønsker til ordlyden af teksten.«

I stedet stod der i den nye erklæring en formulering om 'de menneskelige lidelser og negative konsekvenser af krigen i Ukraine med hensyn til global fødevare- og energisikkerhed'.

Sidste år lød det anderledes, selvom der dengang var divergerende meninger blandt medlemslandene.

Ruslands Sergej Lavrov hilser på den indiske premierminister Narendra Modi, der var vært ved årets G20-møde. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Her blev det formuleret, at man 'i de stærkeste vendinger begræder den russiske aggression over for Ukraine'.

I 2022 kæmpede Rusland eksempelvis forgæves for i stedet i erklæringen at få det kaldt 'en særlig militær operation', som er den russiske betegnelse for krigen.

Men i år var det ikke nødvendigt for Sergej Lavrov at smøre stemmebåndet.

Han kaldte det for »et skridt i den rigtige retning« og sagde, at det fuldt ud repræsenterede den russiske holdning.

Også USAs præsident, Joe Biden (tv.), var til stede i New Delhi, men der var koldt luft mellem ham og Sergej Lavrov. Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi formåede at forhindre Vesten i at 'ukrainisere' dagsordenen,« sagde den russiske udenrigsminister og kom videre med en svada mod de vestlige lande for at ville diktere agendaen for hele verden:

»'Den Globale Syd' vil ikke længere lade sig belære. e vil ikke følge 'Zelenskyj-formularen'. Det er respektløst over for udviklingslanden, og denne gang har de vestlige lande fejlet med deres ny-kolonialisme.«

Ukraine var – i modsætningen til sidste år – ikke inviteret til G20-topmødet, men det krigsramte land har været ude og kritisere formuleringen i den endelige erklæring.

»Ukraine er taknemmelig over for de partnere, der forsøgte at få en stærkere ordlyd ind i teksten,« har det lydt:

»Men når det handler om Ruslands aggression mod Ukraine, har G20-landene ikke noget at være stolte af.«

Ifølge BBC var den interne uenighed om Rusland også tydelig på et andet punkt ved topmødet i Indien.

For andet år i træk blev det ellers sædvanlige gruppefoto af samtlige deltagere ikke taget, og mediet skriver, at det skyldes flere landes utilfredshed med Ruslands tilstedeværelse.