Den russiske udenrigsminister benægter, at Rusland er ansvarlig for fødevarekrisen og udvandrer fra topmøde.

Sergej Lavrov, der er Ruslands udenrigsminister, var med til G20-mødet på Bali, hvor verdens førende økonomier var samlet.

Mødet var den første reelle konfrontation med Vestens ledere, siden Rusland invaderede Ukraine. Og helt stille gik det ikke for sig.

Rusland anklagede Vesten, Vesten svarede igen, og et manglende billede til sidst blev symbolet på hele mødet. Det skriver The Guardian.

Foto: Russian Foreign Ministry Press Service/EPA/Ritzau Scanpix

»Hvis Vesten ikke ønsker, at der finder forhandlinger sted, men blot ønsker, at Ukraine besejrer Rusland på slagmarken, så er der måske ikke noget at tale med Vesten om,« udtalte Sergej Lavrov på mødet.

Den russiske udenrigsminister anklagede også Vesten for at presse Ukraine til at bruge sine våben.

Og han slog også fast, at Rusland ikke er ansvarlig for den globale fødevarekrise, der netop er i gang.

Idet at Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, begyndte sin tale, forlod Sergej Lavrov mødet.

»Jeg er her som tysk udenrigsminister sammen med mine europæiske kolleger for at demonstrere, at vi ikke vil overlade den internationale scene til Rusland,« sagde Annalena Baerbock.

Og hun italesatte også, at Sergej Lavrov forlod lokalet. Hun sagde, at hans fraværelse understregede, at der ikke er en millimeter af vilje til at tale på Ruslands side.

Hun hævdede, at stemningen til mødet var 19 mod 1, når det kom til Ruslands krig i Ukraine – på trods af uenigheder om sanktioner.

Flere medier – heriblandt New York Post – skriver om det gruppebillede, som aldrig blev taget.

Vestlige ledere nægtede at deltage i et gruppebillede, hvor Sergej Lavrov skulle være med på billedet. Det var angiveligt USAs udenrigsminister Antony Blinken, der stod i spidsen for, at der ikke skulle være et gruppebillede med Ruslands udenrigsminister.