Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skiturister må holde sig indendørs flere steder i Norge mandag.

Det skriver Dagbladet. Årsagen er, at et voldsomt vejr ikke gør det forsvarligt at holde pisterne åbne.

Det voldsomme vejr har blandt andet medført lavinevarsler, hovedsagelig i det vestlige Norge.

»Der blæser en kraftig kuling, og generelt er der en del blæst. Det er en udfordrende situation, og det er ikke forsvarligt at holde åbent i dag,« siger Anna Bryn, daglig leder ved skisportsstedet Voss Resort øst for Bergen, som er et af de steder, der må holde lukket.

Lige nu blæser det tæt på 20 meter i sekundet ved skisportsstedet, hvilket DMI karakteriserer som 'hård kuling'.

Der er for nu ikke meldt om decideret laviner i området.

For knap to uger siden ramte omfattende laviner Østrig. På bare én dag skete omkring 30.

Mindst otte blev dræbt, og det fik myndighederne til at indføre flere restriktioner for skiturister.