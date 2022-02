En lavine skal onsdag have ramt det populære skisportssted Trysil.

Det skriver de norske myndigheder på Twitter. En person er gravet fri.

Flere norske medier beskriver lavinen, og her kan man fortælle, hvordan der muligvis skal være personer fanget.

De norske myndigheder på stedet slår fast over for Dagbladet, at man har sat gang i en stor redningsaktion i området.

»Beredskabet, frivillige, helikoptere og hund er er på vej. Udover det kan jeg ikke sige mere,« lyder det fra Bård Einar Hoft, der er operationsleder, til mediet.

I en opdatering lyder det fra politiet, at man har gravet en person ud af lavinen. Den person skal være vågen, men ellers står det ikke klart, om vedkommende er kommet noget til.

Det vides ikke, om der er flere personer fanget. Men som udgangspunkt er der ikke meldt flere savnede.

Arbejdet på stedet er dog fortsat i gang, lyder.

Det lyder videre i et tweet fra Politiet i Innlandet, hvor Trysil ligger, at man arbejder på at sende en pressemeddelelse ud om sagen.

Til det lokale medie Hamar Arbeiderblad siger driftchefen i Skistar Trysil, at lavinen er fundet sted ved det, der hedder Bygderkanten, som skal være på den østlige side af Trysilfjeldet omkring skiliften, som hedder Hesten.

B.T. følger sagen.