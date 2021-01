Redningsmandskab i det nordlige Spanien kæmper lige nu mod enorme snemasser.

Nytårsdag ramte en lavine tæt ved den nordspanske by Puerto de San Isidro, og en person mistede livet.

Den dræbte kørte en sneplov i Asturien-området, hvor der de seneste dage har været kraftigt snefald.

Hans kollega, som var med i sneploven, forsvandt i snemasserne og er meldt savnet.

Mi apoyo y cariño con las familias de los operarios que sufrieron un accidente mientras trabajaban en el puerto de San Isidro. Continuamos pendientes de las labores de búsqueda por parte de los equipos de emergencia en una situación climatológica adversa. https://t.co/utcK3M8KZv — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 2, 2021

Det udtaler en embedsmand fra de lokale myndigheder ifølge flere spanske medier. Blandt dem avisen Faro de Vigo.

I alt fem mennesker er blevet reddet ud af sneen i live. Heriblandt et barn på bare to år.

Den tragiske hændelse fandt sted fredag eftermiddag på en hovedvej i Riofrio-området i Asturias.

De to mænd i sneploven var trådt ud af køretøjet for at rydde udstødningen på ploven, da lavinen begravede dem.

Vídeo #GuardiaCivil

Labores de rescate de los dos trabajadores sepultados por un alud entre Ujo y el Puerto de San Isidro.

El cuerpo sin vida de uno de ellos ha sido recuperado

Rescatado a 4 mayores y un menor de 2 años que habían quedado en el interior de dos vehículos pic.twitter.com/N5JMNESmCA — AsociaciónPolicíah50 (@APoliciah50) January 2, 2021

Føreren af en varebil, som kørte lige bag sneploven, blev klemt fast, men slap med blå mærker og brækkede ribben.

To andre biler i plovens slipstrøm blev også fanget af sneen.

Her er både passagerer og føreren blevet reddet. I en af bilerne sad et ung par med en toårig pige.