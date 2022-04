Putin, russisk gas, atomkraft, indvandring og EU var på programmet under den afgørende tv-duel i den tætte franske præsidentkamp. Valget på søndag kan afgøre EUs fremtid.

I to en halv times marathondyst næsten indtil midnat duellerede Præsident Emannuel Macron med udfordreren, højrepopulisten Marine Le Pen på fransk tv. Mange havde forudset en lidt kedelig debat, men den blev alt andet end det.

»Jeg har set folk lide. Jeg har set deres bekymring omkring nedgraderingen af deres livskvalitet,« sagde Marine Le Pen

Hvis man ikke lige vidste, at Marine Le Pen er højrefløjspolitiker, kunne man efter at have set aftenens debat let tro, at hun tilhørte venstrefløjen. Hun talte om behovet for bedre hospitaler, en reindustrialisering af Frankrig og om at give manden på gulvet bedre levevilkår.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, følger den spændende afslutning på det franske præsidentvalg fra Paris hele weekenden.

Det er ikke et tilfælde. Det forventes, at det i høj grad er de mere end syv millioner stemmer på første rundes nummer tre, det yderste venstres Jean-Luc Melonchen, der vil afgøre valget. Le Pen skal overbevise dem om, at de hader Macron mere, end de hader hende.

Gennemgående for hendes fokus var at fremstille præsident Macron som de privilegeredes præsident. Hun lod forstå, at hun er enig med Macron i støtten til Ukraine på en række områder, men ikke alle.

»Jeg er uenig i sanktionen, der vil blokere for russisk olie og gas fra Rusland til Europa. Hvorfor? Jo, fordi dette i virkeligheden ikke vil ramme Rusland, men vil skade vores egne borgere,« sagde Marine Le Pen.

Macron, der ifølge meningsmålingerne er foran, og som ved duellen mellem de to i 2017 slog Marine Le Pen overbevisende, var fremme i skoene i sit forsøg på at fremstille Marine Le Pen som en ulv i fåreklæder, der er pot og pande med Vladimir Putin.

Marine Le Pen har flere gange tidligere rost Vladimit Putin. Under onsdagens tv-debat forsøgte præsident macron at fremstille hende som pot og pande med Putin

»Du er afhængig af magt, du er afhængig af Putin. Du tog et lån i en russisk bank,« sagde præsident Macron. Han refererede til millioner Marine Le Pen lånte i Rusland i 2014.

Begge kandidater er fortalere for mere atomkraft, men Le Pen er direkte modstander af vindenergi og solenergi. Macron kaldte Marine Le Pen for »klimaskeptiker«, mens hun kaldte ham for klimahykler.

Marine Le Pen har bevidst nedtonet tidligere kardinalpunkter om EU-medlemskab og indvandring. Hun har i stedet fokuseret på en stigende følelse af usikkerhed i samfundet. Under tv-duellen kædede hun dog disse emner sammen.

En fransk familie følger duellen onsdag aften. Millioner menes endnu ikke at have bestemt sig for, hvem de vil stemme på

»Vi står overfor barbarisk opførsel, der gør franskmænd usikre. Folk, der stjæler benzin fra biler, får og korn fra markerne. Folk er bange,« sagde Marine Le Pen, der kæder dette sammen med indvandring og kræver en folkeafstemning om, hvem der må komme til Frankrig.

Hun vil også forbyde religiøse slør i det offentlige rum.

Emannuel Macron pointerede til slut sin pointe, at Le pen er farlig for Frankrig.

»Det starter med slør, så religion og til slut de fremmede. Du undergraver selve ideen om et frit Frankrig,« sagde præsident Macron

Beskyldningerne føg, og mange af dem var sjældent hårde og personlige.

Marine Le Pen klarede sig uden tvivl meget bedre end i 2017.

Om det er nok til at slå præsident Macron og ryste EU i sin grundvold, ved vi sent søndag aften.