Island blev torsdag ramt af et vulkanudbrud, der nu har fået myndigheder til at hæve nødberedskabet.

Civilforsvaret har nu erklæret undtagelsestilstand for hele Island.

Torsdag formiddag nåede lavaen helt hen til vejen indtil det kendte turistområde Den Blå Lagune, der nu er blevet evakueret.

Islandske myndigheder har hævet Civilforsvarets nødberedskab, efter at et vulkanudbrud på Reykjanes-halvøen har skadet halvøens varmeledninger.

»Varmtvandsledningen er knækket, hvilket medfører mangel på varmt vand på Suðurnes. Det er nu vigtigt, at beboere og erhvervsdrivende i Suðurnes sparer på al el og varmt vand,« lyder det i en meddelelse fra Civilforsvarskontoret.

Turisterne i den populære islandske Den Blå Lagune er blevet evakureret, da lavaen fra et vulkanudbrud er meget tæt på. Foto: Reimar Juul/Ritzau Scanpix Vis mere Turisterne i den populære islandske Den Blå Lagune er blevet evakureret, da lavaen fra et vulkanudbrud er meget tæt på. Foto: Reimar Juul/Ritzau Scanpix

Det skriver det islandske medie RÚV.

Området har lagertanke med varmt vand. Men tanken kan blive tømt, og det er ikke muligt at få nyt varmt vand til øen, efter at vulkanudbruddet har ødelagt varmeledningerne.

Derfor er det vigtigt, at der spares på varmt vand og elektricitet.

Beboerne kan bruge en elektrisk ovn, hvis behovet opstår, men myndighederne understreger, at hver ejendom kun må bruge én elektrisk ovn.

Ellers er der risiko for, at elnettet bryder sammen.

Situationen betyder også, at der ikke længere er varmt vand i Keflavík Lufthavn.

På det sociale medie X, der tidligere hed Twitter, har Udenrigsministeriets Borgerservice kommenteret vulkanudbruddet.

Her skriver de, at de islandske myndigheder arbejder i området og beder alle holde sig væk. Derudover frarådes det at stoppe på vejen mellem Keflavik Lufthavn og Reykjavík for at kigge på udbruddet.

Det kan skabe farlige trafiksituationer, skriver de.

Vulkanudbruddet, der begyndte torsdag morgen, var ventet.

Islandske myndigheder udgav allerede en varsel om udbruddet for flere dage siden.