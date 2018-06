Bugten Kapoho Bay i Hawaii er fyldt op med lava, ligesom at flere områder er dækket af den smeltede stenmasse.

Honolulu. Flydende lava fra vulkanen Kilauea i den amerikanske delstat Hawaii har i løbet af natten til tirsdag lokal tid ødelagt hundredvis af hjem.

Samtidig har lavaen nået to små samfund, der ligger ud til vandet. Her blev indbyggerne allerede i sidste uge opfordret til at lade sig evakuere.

Det oplyser tjenestemænd tirsdag.

De hundredvis af hjem, lavaen har ødelagt i løbet af natten, er i tillæg til de 117 andre boliger, der er brændt ned, siden lavaen begyndte at stige op gennem revner i jorden på øen Big Island i sidste måned.

- Vi har ikke et endeligt tal endnu, men det er sikkert at sige, at hundredvis af boliger er gået tabt i Kapoho Beach Lots og Vacationland siden i går aftes, siger talskvinde for myndighederne i Hawaii Janet Snyder.

En flyvning over øen tirsdag morgen bekræfter, at bugten Kapoho Bay er fuldstændig fyldt op med lava. Også det meste af områderne Kapoho Beach Lots og Vacationland er dækket af den flydende masse.

Der er ikke blevet rapporteret om nogen tilskadekomne, eftersom de fleste beboere allerede havde forladt området.

/ritzau/AP