Orkanen Laura hærger lige nu i den amerikanske delstat Louisiana.

Den kraftigste del af orkanen rammer nu Louisianas kyst og er på vej mod land.

Det skriver CNN.

Her meldes det, at mange beboere ikke har evakueret sig til trods for, at borgmesteren i byen Lake Charles, der rammes først og hårdest af orkanen, har beordret beboerne til det.

Orkanen Laura er på vej ind mod land. Foto: Eric Thayer Vis mere Orkanen Laura er på vej ind mod land. Foto: Eric Thayer

Der er intet overblik over, hvor mange der er blevet i byen, men de rådes til at gemme sig under hårdføre møbler og væk fra vinduer, fordi det er livstruende forhold, der kommer til at ramme dem.

De beboere, der er blevet tilbage, er nu er på egen hånd.

Meldingen lyder på, at store dele af land vil blive ramt af oversvømmelser. Det er grundet en 'mur af vand', der vil ramme byen ude fra kysten.

Det frygtes, at disse oversvømmelser kan blive op til seks meter dybe, når det rammer byen, og at de massive vandmasser kan bevæge sig helt op til 64 kilometer ind i landet.

Orkanen Laura tog til i styrke onsdag i Den Mexicanske Golf ved USA og betegnes som en »ekstremt farlig« kategori 4-orkan.

Tidligere troede man, at den ville blive en kategori 3-orkan, men Laura har taget til i styrke og er nu på det næsthøjeste niveau for orkaner.

Vindstyrke på mellem 60-80 kilometer i timen har ramt området allerede, men vindhastigheder op mod 230 kilometer i timen forventes at ramme de amerikanske delstater i Texas. Det er en af de 10 kraftigste orkaner der har ramt USA.

National Hurricane Center melder, at den kommende stormflod ikke vil være mulig at overleve.