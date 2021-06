En 34-årig kvinde har i weekenden gennemlevet et sandt mareridt, da hun blev tvunget til at være medpassager af en mand – der er sigtet for at stå bag tre drab.

Oen Nicholson hedder manden, som siden fredag har været det primære mål for politikredse i flere amerikanske stater, skriver ABC News og AP.

Menneskejagten begyndte, da Nicholson angivelig slog sin 83-årige far ihjel og stjal hans køretøj.

I denne påkørte han efterfølgende et ældre ægtepar på henholdsvis 74 og 73 år.

Oen Nicholson blev overtalt til at melde sig selv. Foto: Lane County Sheriff's Office

Manden, Anthony Oyster, døde på stedet, mens hans hustru, Linda Oyster, er indlagt i kritisk tilstand.

Ifølge anklagerne endte hans forbrydelser ikke her.

Senere fredag kørte Nicholson til et marihuana-resort, hvor han angiveligt skød og dræbte en 47-årig kvinde. Menneskejagten var på sit højeste, men det lykkedes ikke myndighederne at pågribe den 30-årige gerningsmand, før forbrydelserne fortsatte.

34-årige Laura Johnson blev fredag meldt savnet, umiddelbart efter hun havde holdt en frokostpause.

Laura Johnson blev helt tilfældigt opsøgt og kidnappet af Nicholson på en parkeringsplads, hvor hun blev truet med en pistol til at sætte sig ind på passagersædet i Nicholsons bil.

I 33 timer blev Johnson truet med pistol, mens hun blot kunne se på. Uvidende om, hvad der ville ske.

Dennis Johnson, faderen til Laura, har fortalt til KEZI TV, at hans datter blev truet, men at hun formåede at starte en samtale med den sigtede forbryder.

Her skulle hun angiveligt have talt Nicholson til fornuft, hvorfor han kontaktede politiet og meldte sig selv.

Laura Johnson og Oen Nicholson kørte over 3.000 kilometer sammen fra en lille by i Oregon til Milwaukee, Winconsin – og krydsede altså flere stater undervejs. Hvad der mere præcist er sket i de omtalte 33 timer, er ikke blevet offentliggjort.

Politiet oplyser, at Laura Johnson er uskadt, og efter omstændighederne har hun det godt. Søndag vendte hun tilbage til Oregon.

Oen Nicholson er nu i politiets varetægt, hvor han er sigtet for drab, drabsforsøg, vold og for ikke at hjulpet en såret i en trafikulykke.

Det er uklart, hvilke motiver der ligger bag de talrige forbrydelser.