For et par uger siden så alt lyst ud for Laura Montilla, der kunne fejre, at hun havde færdiggjort sin collegeuddannelse på det ansete University of Southern California.

Men i mandags tog hendes liv en uventet drejning. Den 22-årige kvinde deltog sammen med en gruppe venner i en af de mange demonstrationer, der fandt sted i downtown Los Angeles.

Da myndighederne om eftermiddagen ændrede udgangsforbuddet, så det gjaldt fra klokken 17 og ikke som ellers planlagt fra klokken 18, nåede Laura Montilla ikke at forlade området, inden hun og en gruppe andre demonstranter blev fanget i en sværm af betjente.

»De kom fra alle sider, anholdt os, gav os stramme plastikstrips om håndleddene og satte os ind i busser, der var opdelt i bure. Det var mørkt og varmt, og vi fik ingenting at drikke. Nogle fik angstanfald, nogle tissede i bukserne, og folk skreg og skreg«, fortæller Laura Montilla, der sad i et bur sammen med cirka 10 andre. Selv kæmpede hun for at berolige sig selv og ikke gå i panik.

Ingen kunne fortælle de anholdte, hvad der skulle ske, eller hvor de blev kørt hen. Efter fem timer i burene blev alle dog sluppet ud kort før midnat. Her fandt de sig selv på en parkeringsplads ved en kirkegård i den vestlige del af byen. Laura havde en times kørsel hjem, men hendes telefon havde ikke mere strøm, så hun kunne ikke ringe efter nogen. Heldigvis gav en forbipasserende hende et lift.

Laura Montillo er stadig meget rystet over oplevelsen og ved endnu ikke, om hun vil lægge sag an mod Los Angeles Police Department. Hun ved, at mange andre anholdte har tænkt sig at gøre det, men selv har hun ikke nået at tænke så langt.

»Først og fremmest forholder jeg mig til, at jeg er sigtet for at have overtrådt udgangsforbuddet og derfor skal i retten. Derefter må vi se, siger hun og understreger, at hun er sluppet billigt.«

»En ung pige fra et af de andre bure fik skåret sit håndled op flere steder, da en betjent skulle klippe hendes stramme plastikstrip over,« fortæller Laura Montillo.

For få uger siden havde hun et par tusinde følgere på Instagram, men efter hun er stået frem med sin oplevelse, er tallet tidoblet, og hendes opslag om anholdelsen har fået over 325.000 likes.

»Igen, min historie er ikke noget særligt. Jeg har bare valgt at stå frem med, hvad jeg oplevede, fordi jeg synes, det var modbydeligt og umenneskeligt. For mig har politiet altid været nogle, der skulle passe på mig.«

»Men dagen efter min anholdelse så jeg en betjent på gaden og frøs fuldkommen i en blanding af vrede og frygt. At mange sorte lever med den frygt dagligt, er ubærligt,« lyder det fra Laura Montilla, der nu bruger meget af sin tid på at organisere et netværk og hjælpe andre, der har oplevet at blive anholdt under protestaktionerne.

»Demonstrationen i mandags var ikke min første, og den bliver heller ikke min sidste,« fastslår hun over for B.T.

Her kan du læse det opslag, Laura Montilla forleden lagde ud på sin Instagram, hvor hun beskriver sin oplevelse, da hun blev anholdt.