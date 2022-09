Lyt til artiklen

Kilometer efter kilometer holder de der. Langs vejene ved den ukrainske grænse til Polen.

Bilerne er ladet med ukrainsk korn. Og køerne er flere steder nået op på utrolige 45 kilometer. Det rapporterer Associated Press.

Når presset på grænsen til Polen er så stort, skyldes det, at man fra Polen kan sende korn videre ud i verden via søvejene.

Men behandlingen ved grænsen foregår meget langsommere end før den russiske invasion af Ukraine og den efterfølgende kornkrise.

Hvor de ansvarlige polske myndigheder inden krigen modtog og behandlede cirka 80 lastbiler om dagen, er det tal nu mellem 12 og 20.

Sammenholdt med det ekstraordinært store antal lastbiler, som nu forsøger at krydse grænsen, er køerne vokset eksponentielt.

Ifølge det ukrainske ministerium for infrastruktur koster forsinkelserne på adskillige dage mange penge – omkring 2-3000 euro pr. lastbil og mange millioner dollar om måneden for sektoren.

En lastbilchauffør fortæller, at han har holdt i køen i fem dage allerede, og at køen bevæger sig to-tre kilometer om dagen.

De ukrainske myndigheder hævder, at man har tilbudt adskillige mulige løsninger, heriblandt at bidrage med ukrainsk personale til at arbejde på den polske side af grænsen.

De tilbud er endnu ikke blevet accepteret af kollegerne i Polen.